OL : La Juventus a pris une décision radicale pour Tolisso au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Tout proche de rejoindre Naples lors du dernier mercato d'été, il ne manquait plus que sa signature sur le contrat, Corentin Tolisso a finalement prolongé à l'Olympique Lyonnais. Mais le joueur de l'OL a très clairement tapé dans l'oeil de plusieurs clubs italiens et non des moindres. Ces dernières semaines, on a évoqué le très gros intérêt de la Juventus, la Vieille Dame ayant eu l'occasion de constater le talent de Corentin Tolisso lors des deux confrontations entre le club turinois et l'Olympique Lyonnais en Ligue des champions. Au point d'envisager la signature de ce dernier lors du mercato d'hiver.

Mais dans sa quête de Corentin Tolisso, la Juventus s'est rapidement heurtée à l'intransigeance de Jean-Michel Aulas, lequel n'envisage pas le départ de son joueur à moins de 35ME. Et selon le Corriere dello Sport de ce samedi, les dirigeants de la Juventus ont bien compris qu'il était inutile d'essayer de marchander avec le président de l'Olympique Lyonnais, lequel semble totalement intransigeant concernant Corentin Tolisso. Ce transfert aurait donc été d'ores et déjà rangé aux oubliettes, le club italien faisant le forcing pour faire venir Axel Witsel, un transfert à hauteur de 6ME pour un joueur qui arrive en fin de contrat en Russie.