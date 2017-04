OL : La galère de la 5e place, Genesio n'en veut pas

Dans : OL, Ligue 1.

Trois jours seulement après un match épique en Turquie, l’Olympique Lyonnais va remettre le couvert ce dimanche à l’occasion du choc face à l’AS Monaco.

Pour le club de la Principauté, c’est le titre qui se joue, car une mauvaise performance pourrait redonner espoir au PSG. Pour Lyon, si l’Europe occupe désormais tous les esprits, il ne faut pas laisser tomber le championnat, au risque de se faire dépasser par une formation de Bordeaux qui revient fort. Et c’est sur ce point que Bruno Genesio a insisté devant les médias, rappelant qu’il serait bien d’éviter la cinquième place, synonyme de tour préliminaire dès le début de saison prochaine.

« Physiquement, on est bien atteint. Mais il y a un match dimanche et on a un effectif suffisant, en terme de qualité et de compétitivité, pour aligner une bonne équipe contre Monaco. Compte tenu de la fatigue, ça sera compliqué et certains ne seront pas obligés de jouer ce week-end. Monaco a eu un jour de récupération de plus. On s’attend à un match très très compliqué. C’est, avec Paris, la meilleure équipe du championnat. Mais on sera chez nous, avec la dynamique qu’entraîne cette qualification. La 4e place reste un objectif pour être qualifié directement en coupe d’Europe. Ce championnat, souvent décrié, montre qu’il est compétitif car on a deux équipes en demi-finales de coupes d’Europe », a expliqué l’entraineur lyonnais, qui sait que la fin de saison de son équipe demeure pleine d’incertitudes, notamment en raison du match arrêté à Bastia le week-end dernier.