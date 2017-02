Dans : OL, Ligue 1.

Très critiqué par les supporters depuis sa nomination, raillé par les consultants qui l’appellent « Pep » Genesio, Bruno Genesio tient pourtant la barre à Lyon avec le soutien indéfectible de son président.

Ce dernier avait d’ailleurs, dans une intervention qui avait fait date, envoyé bouler les supporters et internautes lyonnais dignes selon lui « du café du commerce » quand une pétition s’était élevée contre le coach rhodanien. Ancien entraineur de Lyon, Rémi Garde est intervenu sur OL TV pour défendre celui qui fut son adjoint, et lui apporter son soutien dans les attaques à répétition dont il est victime. Qu’elles soient justifiées ou non, ces attaques font toujours mal.

« Lorsque l’on est entraîneur on vit les victoires avec beaucoup d’intensité. Quand on gagne ou quand on perd on se sent responsable, on essaye de trouver la meilleure solution, on est là pour ça. C’est un très beau métier, passionnant mais épuisant. Ça me fait mal pour Bruno (Genesio) quand il reçoit des critiques. Il en reçoit trop et de manière trop violentes. Aujourd’hui on est obligé d’aseptiser les discours, parce qu’il y a des gens qui les reprennent et les retournent contre vous. C’est identique pour les joueurs. Mais derrière les joueurs ou les entraîneurs il y a un homme, une famille, et ça touche tous ces gens-là. C’est dur pour eux. J’espère qu’il y aura assez d’intelligence dans les analyses pour reconnaître que le travail qu’accomplit Bruno est formidable. Le fond des critiques est acceptable mais aujourd’hui la forme est trop violente », a déploré un Rémi Garde qui avait fini son aventure lyonnaise totalement à bout de force, et admire la ténacité de son ancien collègue alors que les résultats peinent à être au rendez-vous cette saison.