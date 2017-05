OL : La défense taillée en miettes, Genesio s'explique

Dans : OL, Coupe d'Europe, Europa League.

L’Olympique Lyonnais s’est littéralement sabordé ce mercredi à Amsterdam, encaissant un 4-1 qui compromet grandement ses chances de voir plus loin en Europa League.

Un renversement de situation est toujours possible, surtout que, paradoxalement par rapport au score, l’Ajax n’a pas vraiment semblé intouchable sur cette rencontre. Mais la défense lyonnaise a failli, et ceci de manière spectaculaire et collégiale. S’il est impossible de sortir une seule satisfaction de ces 90 minutes, les coupables sont eux désignés assez facilement. Ce jeudi dans L'Equipe, cinq joueurs héritent d’une note de 2/10, soit quasiment l’ensemble du secteur défensif : Jallet, Morel, Diakhaby, Gonalons et Tousart.

La facilité avec laquelle les Néerlandais ont perforé l’axe a forcément été pointée du doigt, même si Bruno Genesio a tenté de trouver une explication. « J’explique cela, tout d’abord, par la qualité de l’adversaire. C’est une équipe très technique, très rapide », a lancé le coach lyonnais, qui va avoir du mal à convaincre ses détracteurs. Car dans un match aussi important cette saison, et alors que les joueurs ont déjà disputé 50 matchs, présenter une arrière-garde aussi perméable demeure difficilement pardonnable.