OL : La défense passoire à Lyon, c'est fini prévient Génésio

Dans : OL, Ligue 1.

Vainqueur de l’Ajax Amsterdam (2-0) après avoir disposé de Bourg-en-Bresse et du Celtic Glasgow, l’Olympique Lyonnais continue sa bonne préparation estivale. Point positif pour Bruno Génésio : le club rhodanien n’a encaissé qu’un seul but depuis le début de cette présaison. Un vrai motif de satisfaction pour le coach de l’OL, qui peut s’appuyer sur quatre recrues défensives pour stabiliser son arrière-garde (Tete, Marcelo, Marçal et Mendy).

« On n’a pas encaissé de but, ça ne nous a pas permis l‘an dernier d’accrocher le podium. J’ai aimé aussi l’état d’esprit collectif. La victoire est plus significative que les deux autres, ce soir on affrontait une très bonne équipe. Ça ne reste que des matchs de préparation, il faut continuer à travailler et garder cet état d’esprit (...) Il faut rester prudent, on est sur le bon chemin » a confié le coach de l’Olympique Lyonnais après la rencontre. Confirmation attendue dès lundi face à l’Inter Milan…