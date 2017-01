OL : La confidence d’Aulas sur la venue de Depay

Dans : OL, Mercato.

Depuis que Bruno Genesio a annoncé que la signature de Memphis Depay était la priorité de son club, les choses se sont accélérées et officialisées dans ce dossier.

Lyon a fait une première offre, qui serait de 15 ME, repoussée très rapidement par José Mourinho et Manchester United. Une seconde attaque est attendue pour ce lundi, avec peut-être les moyens de faire craquer le géant anglais pour un joueur acheté tout de même 34 ME, et pour qui les Red Devils en veulent au moins 17 ME. La partie de poker est lancée, et à ce petit jeu, Jean-Michel Aulas sait rebattre les cartes comme personne. Complètement harcelé sur Twitter pour faire le forcing afin de conclure cette transaction par tous les moyens, le président lyonnais a fini par répondre, même si la teneur de l’intervention pourrait ne pas satisfaire tout le monde.

« On y travaille sans cesse. On avance chaque jour un peu plus. C’est très complexe pour un club comme nous. On aura tout tenté sans regret », a ainsi annoncé le dirigeant rhodanien, qui explique que les choses vont dans le bon sens, mais qu’il n’aura donc rien à se reprocher si cela venait à échouer. En tout cas, si le dossier peut avancer dans un sens comme dans l'autre dans les prochains jours, JMA a bien fait comprendre que rien ne pourrait être acté définitivement avant une bonne semaine. Pas sûr que les supporters le digère aussi bien si jamais Memphis Depay ne posait pas ses valises à Lyon, après avoir été élu « priorité numéro 1 » par Bruno Genesio.