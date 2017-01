OL : La Chine s’attaque aux Lyonnais, Aulas est bluffé

Dans : OL, Mercato.

A la recherche de stars pour améliorer son championnat, la Chine pourrait faire de gros dégâts dans l’Hexagone si elle s’intéressait à la Ligue 1.

Ce mercato hivernal le confirme, les pensionnaires de Chinese Super League ont les moyens de faire craquer la plupart des joueurs grâce à leur puissance financière. Mais il faut croire que cela ne suffit pas pour convaincre l’Olympique Lyonnais de vendre ses joueurs. Lors de la présentation de la recrue Alex Morgan pour l’équipe féminine, Jean-Michel Aulas a révélé que le club rhodanien avait été sollicité par un club chinois pour plusieurs éléments. Une offre finalement refusée par le président de l’OL pourtant impressionné.

« Il se passe des choses extraordinaires en Chine, a commenté le dirigeant lyonnais. Ils ont mis le foot au niveau de leurs priorités en termes de développement et de positionnement. On a une demande d’un club pour des joueurs, mais c’est un peu prématuré, car il faut aussi avoir envie d’y aller. Mais les chiffres sont impressionnants. » Reste à savoir qui étaient les Gones convoités, et pour quels montants.