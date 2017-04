OL : L'UEFA repousse à plus tard le dossier Lyon-Besiktas

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

L'UEFA était censée étudier mardi les premiers éléments du dossier monté suite aux incidents du match aller des quart de finale d'Europa League entre l'Olympique Lyonnais et le Besiktas jeudi dernier au stade du Parc OL. Certains espéraient même que des sanctions puissent tomber très rapidement, avec pourquoi pas un stade à huis clos ce jeudi pour la rencontre à la Vodafone Arena. Mais, il n'y a finalement rien à attendre ce mercredi.

En effet, selon L'Equipe, l'instance européenne du football ne s'est pas du tout penchée sur les événements graves intervenus à Lyon comme cela avait été annoncé. Et du côté de l'UEFA on précise même dans L'Equipe que pour l'instant « aucune date n’a été fixée » pour l'étude de ce dossier, ce qui évidemment n'éclaircit pas la situation, alors que l'une des deux formations continuera sa route en Europa League cette saison. Selon le quotidien sportif, les incidents du Parc OL pourraient tout de même être scrutés en fin de semaine, mais sans aucune certitude. Pour les éventuelles sanctions, il faudra probablement patienter et le match de jeudi soir se jouera bien dans un stade stambouliote comble et bouillant.