OL : L'option d'achat de Nkoulou par le Torino fixée à 7ME

L'Olympique Lyonnais n'a pas encore confirmé le prêt avec option d'achat de Nicolas Nkoulou au Torino, mais du côté de la capitale du Piémont on en sait un peu plus sur cette opération que personne n'avait vu venir. Car il semblait évident, à tort, que prochain départ du côté de l'OL devrait être celui de Mapou Yanga-Mbiwa. Le site spécialisé Toro.it annonce que Jean-Michel Aulas a fixé à 7ME l'option d'achat de son défenseur arrivé libre il y a à peine un an à l'Olympique Lyonnais.

A priori, Gianluca Petrachi, directeur sportif du Torino, suivait depuis deux ans les performances de Nicolas Nkoulou, et il a donc sauté sur l'occasion lorsqu'il a appris que l'OL pourrait éventuellement accepter de prêter le défenseur camerounais. Une opération rapidement conclue entre Lyon et le club de Turin.