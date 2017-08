OL : L'OL prêt à caser Grenier à Malaga pour 4ME

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Liga.

La semaine passée, Clément Grenier avait nié être déprimé du côté de l'Olympique Lyonnais, affirmant être prêt à revenir plus fort. Sauf que cela ne se concrétise pas, et pour cause, Bruno Genesio a fait du milieu de terrain formé à l'OL un second choix. Pas conservé par l'AS Rome, à qui il avait été prêté la saison passée, Clément Grenier pourrait découvrir un nouveau championnat si l'on en croit L'Equipe. En effet, Jean-Michel Aulas et son homologue du club andalou seraient proches de trouver un accord pour un transfert définitif de Clément Grenier.

Pour cela, Malaga serait prêt à payer 4ME afin de s'attacher les services du milieu de terrain lyonnais. Reste un point à régler, mais il est de taille. En effet, la formation de Liga doit trouver un terrain d'entente avec Clément Grenier, des discussions étant en cours, mais pas finalisées, entre Jean-Pierre Bernès, l'agent du joueur de l'OL, et les dirigeants de Malaga. Mais à priori l'avenir de Clément Grenier n'est plus vraiment à Lyon.