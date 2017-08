OL : L'OL à la lutte avec le Milan AC pour Krychowiak ?

Dans : OL, Mercato, PSG.

La presse polonaise commence à sérieusement s'inquiéter concernant la situation de Grzegorz Krychowiak au Paris Saint-Germain à un an du Mondial en Russie. Car l'international ne joue plus avec son club, et forcément cela est problématique pour le sélectionneur national. Cependant, il est évident que le PSG tente actuellement de trouver une solution afin de céder un joueur recruté pour 33ME en 2016 et qui a encore quatre ans de contrat.

Et ce mercredi, Tomasz Wlodarczyk, journaliste pour le quotidien polonais Przeglad Sportowy, affirme que deux clubs seraient actuellement à la lutte pour éventuellement faire venir Grzegorz Krychowiak, il s'agit du Milan AC et de l'Olympique Lyonnais. Valence, qui avait été cité au début de l'été, semble avoir ralenti dans ce dossier, laissant le club italien et l'OL s'expliquer dans le sprint finale du mercato. Du côté de l'agent de Grzegorz Krychowiak, on dit que ce dernier attend calmement que les choses se décantent d'ici le 31 août, même si le milieu défensif de 27 ans attendait une solution nettement plus rapide le concernant.