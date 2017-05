OL : L'énorme danse d'Aulas en boîte de nuit pour fêter le titre !

Dans : OL, Ligue 1, Video, Photo/Video.

Lundi, l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais a remporté pour la onzième fois consécutive le titre de champion de France. Et même si la saison n'est pas terminée pour les footballeuses lyonnaises, qui doivent encore disputer la finale de la Coupe de France et de la Ligue des champions...contre le PSG, cette couronne nationale a été fêtée comme il se doit en boîte de nuit. Et sur le dancefloor, Jean-Michel Aulas a fait le show, ce qui a évidemment rapidement été relayé sur les réseaux sociaux.