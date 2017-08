OL : L'énorme bizutage de Benzema à Lyon dévoilé

Dans : OL, Ligue 1.

Ce dimanche, le JJD réalise un portrait de Karim Benzema, joueur aussi adoré que détesté en France pour des raisons parfois logiques et d'autres fois clairement inavouables. Interrogé concernant la personnalité de l'attaquant français du Real Madrid, qu'il connaît évidemment depuis très longtemps et dont il est resté proche, Bernard Lacombe avoue qu'il regrette la manière dont Karim Benzema est perçu en France. Et le conseiller du président de l'Olympique Lyonnais d'en profiter pour raconter une anecdote assez succulente sur l'ancien attaquant de l'OL.

« C’est un bon garçon, à l’image tronquée. Chez nous, il n’a eu aucun conflit, excepté lors de son premier déplacement avec les pros en décembre 2004 où il s’était levé pendant son bizutage pour lancer à Juninho et aux autres : “Je suis là pour piquer votre place.” », témoigne Bernard Lacombe, qui sait ce que l'Olympique Lyonnais doit à Karim Benzema et n'a pas la mémoire courte. Depuis 2007, l'attaquant français a réalisé un parcours sans-faute sur le plan sportif, au point de devenir un attaquant indispensable dans le plus grand club du monde actuellement.