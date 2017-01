OL : L’attaque lyonnaise chamboulée plus que prévue au mercato ?

Dans : OL, Mercato.

L’Olympique Lyonnais travaille actuellement sur cinq pistes offensives pour combler les désirs de Bruno Genesio, pour qui l’arrivée d’un attaquant polyvalent est nécessaire en vue de la deuxième partie de saison.

Adnan Januzaj, Leon Bailey, Nicolas Pépé, Jonathan Cafu et Memphis Depay font partie de la short-list de la cellule de recrutement lyonnaise. Mais selon L’Equipe, le fait que le club rhodanien travaille à nouveau sur la piste menant à Nicolas Pépé indique qu’il pourrait y avoir une surprise de taille cet hiver. En effet, comme chacun sait, l’Ivoirien disputera la Coupe d’Afrique des Nations à partir de samedi, ce qui n’empêche pas l’OL d’envisager son recrutement.

Le quotidien sportif affirme donc que « la possibilité de réaliser deux opérations dans son secteur offensif » pourrait bien être à l’étude du côté de Lyon, qui pourrait ainsi faire venir un jouer utilisable immédiatement, et un autre pour le plus long terme. De quoi bouleverser le visage d’une attaque lyonnaise qui ne manque pas de joueurs en forme actuellement avec les dernières performances de Cornet, Valbuena, Lacazette et Fékir.