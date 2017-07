OL : L'argument bidon de Liverpool pour faire venir Mammana

Dans : OL, Mercato, Premier League.

L’Olympique Lyonnais n’est pas vendeur en ce qui concerne Emanuel Mammana, en dépit d’une belle offre de 17 ME formulée par Liverpool.

Les Reds, qui ont l’intention de poursuivre sur leur lancée de la saison passée en se renforçant dans tous les secteurs de jeu, ont aussi quelques atouts dans leur manche pour tenter de faciliter ce transfert. Selon The Sport Review, l’entraineur allemand a pris contact avec l’entourage du défenseur argentin pour le faire un peu saliver. Ainsi, c’est un salaire copieux à 3,2 ME par an qui lui serait proposé. Mais outre cela, Liverpool aurait aussi rassuré Mammana sur la concurrence en défense. En effet, outre Sakho en instance de départ, Matip, Lovren et Klavan ont répondu présent la saison dernière et semblent difficiles à bouger.

C’est pourquoi Klopp envisage d’utiliser l’ancien de River Plate comme arrière droit, à un poste où il peine à trouver le bon élément. Toutefois, l’affaire est très loin d’être conclue. Tout d’abord, il n’est pas certain que Mammana se voit comme un latéral, où il peut évoluer mais n’a pas été formé en ce sens. Ensuite, il a déjà par le passé refusé de rejoindre Arsenal ou Tottenham avant de signer à Lyon, le joueur craignant que le championnat très physique en Angleterre ne convienne pas à son jeu. Enfin et surtout, l’OL n’a pour le moment, même avec une belle plus-value, aucune envie de vendre son Argentin.