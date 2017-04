OL : L'ambiance au Besiktas ? Fékir squatte Youtube

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Avec le printemps viennent les matchs à élimination directe en Coupe d’Europe, et en France, on a pour le moment été bien servi. Malgré l’issue défavorable, le duel PSG – Barcelone a été renversant, Monaco a aussi fait fort face à Manchester City, tandis que Lyon a tenu contre la Roma dans un retour à émotions. Et cela va repartir la semaine prochaine avec un OL – Besiktas qui promet notamment en ce qui concerne l’ambiance, à Lyon comme à Istanbul. Nabil Fékir en est bien conscient, lui qui avoue qu’il ne connaît pas encore les stades turcs, mais s’est renseigné notamment sur Internet pour savoir ce qui l’attendait.

« On connaît leur public, c’est une ambiance de folie là-bas. Maintenant on reçoit en premier, à nous de faire la plus grande partie du boulot à la maison, d’aller là-bas et essayer de donner le maximum pour espérer une qualification. Le public turc ? J’ai entendu deux ou trois échos, c’est pas mal. J’ai vu pas mal de videos là-dessus, ça va chanter, ça va pousser… Tant mieux. Ça va mettre de l’ambiance, on va voir de vrais guerriers sur le terrain. Lyon favori ? Je ne sais pas, mais c’est vrai que là on est en forme, c’est bien. C’est bien pour Lyon, c’est bien pour nous. Maintenant, il faut qu’on continue comme ça contre Besiktas pour pouvoir essayer d’aller en demi-finales et pourquoi pas en finale, et essayer de gagner cette compétition », a promis, sur le site de l’UEFA, un Nabil Fékir qui s’était montré décisif face à la Roma, et espère bien avoir son importance dans l’épopée lyonnaise.