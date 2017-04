OL : L’Ajax, le retour à domicile, Lucas Tousart y croit à fond

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Même dans l’ambiance survoltée d’Istanbul, Lucas Tousart a montré qu’il était désormais un candidat à une place dans le 11 de départ. Sa volonté de tous les instants et son abattage ont été précieux, sans compter le fait qu’il aurait pu marquer un but parmi les pléiades d’occasions obtenues. L’essentiel est fait avec la qualification, mais il faut désormais, au niveau européen, se tourner vers l’Ajax Amsterdam. Il y avait plus difficile au menu et l’ancien valenciennois l’a ouvertement reconnu ce vendredi en conférence de presse.

« On est rentrés tard d’Istanbul, on va bien récupérer pour le match contre Monaco. Mentalement, on est très bien. Cette qualification nous donne encore plus de confiance. On aborde sereinement la fin de saison. C’est plus simple de récupérer dans ces conditions. L’Ajax ? Je connais quelques joueurs. Ça reste un adversaire à notre portée. C’est un bon tirage. On a la chance de jouer le retour au Parc OL. Tout est possible. On est motivés à bloc. On n’a pas la chance tous les jours de jouer une demi-finale européenne », a souligné Lucas Tousart, persuadé que les Lyonnais peuvent enchainer des gros matchs. Cela tombe bien, c’est Monaco qui se présente au rendez-vous ce dimanche.