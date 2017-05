OL : L'Ajax avait tout prévu concernant Lacazette

Dans : OL, Europa League.

Alors que l’Olympique Lyonnais affronte l’Ajax Amsterdam demain en demi-finale de la Ligue Europa, Bruno Génésio a confirmé ce mardi en conférence de presse que l'OL devra faire sans Alexandre Lacazette, forfait. Peter Bosz, l’entraîneur du club néerlandais, a tout de même préparé deux scénarios, et deux plans de jeu. L’un avec l’international français devant, l’autre sans lui. Et nul doute qu’il est soulagé de pouvoir appliquer le plan numéro deux mercredi soir.

« La présence de Lacazette ? On ne sait pas s’il va jouer. On a préparé les deux scénarios. Peu importe, nous sommes prêts. On a nos chances mais on devra jouer à notre meilleur niveau. Il y a deux matchs à disputer… Chaque club a son ADN. L’OL est différent de l’Ajax. Nous voulons toujours jouer l’attaque alors que l’OL peut aussi évoluer en contre. On a vraiment une bonne équipe. Il y aura de la tension mais mes joueurs ont déjà prouvé qu’ils savaient jouer dans ces conditions… » a confié le coach néerlandais de l’Ajax, conscient que l'absence du meilleur buteur du club rhodanien est une vraie bonne nouvelle pour lui et son équipe.