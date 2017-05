OL : L’Ajax aura affaire à un grand d’Europe jure Lopes

Dans : OL, Coupe d'Europe, Europa League.

Avant la réception du FC Nantes dimanche (17h), l’Olympique Lyonnais n’a pas digéré la déroute face à l’Ajax Amsterdam (4-1) mercredi en demi-finale aller de l’Europa League.

Etant donné l’objectif annoncé de remporter cette compétition, et d’accéder à la prochaine Ligue des Champions, les Gones ont pris un sacré coup au moral. Alors doit-on s’attendre à un sursaut d’orgueil pour le match retour à Lyon jeudi ? Interrogé en conférence de presse, Anthony Lopes a promis un OL au niveau européen.

« Ça a été une faiblesse collective, pas uniquement défensive, a analysé le gardien lyonnais. Les 11 joueurs qui sont sur le terrain plus les 7 sur le banc de touche. Ça a été une dégringolade générale. Quand on voit son équipe souffrir, c’est très pesant vu de derrière, il y a de l’énervement. Il faut savoir remettre les choses à leur place. On n’a pas grand-chose à faire à part essayer de tenir la baraque. Tout le groupe est concerné et a envie de créer l’exploit et de marquer un peu plus l’histoire du club. »

Lopes croit à l’exploit

« On doit montrer que l’OL est encore un grand club européen, a annoncé l’international portugais. On ne va pas se le cacher, on a totalement raté notre match mais il ne faut pas nous enterrer. On est capable de le faire. On y croit. On sait qu’on est capable de réaliser cet exploit. Il faudra montrer un tout autre visage que celui qu’on a montré là-bas. Je pense qu’on en est tout à fait capable, à l’image de notre deuxième période à Rome où l'on a réussi à mettre trois buts en 45 minutes. » Il faudra aussi éviter d’en encaisser, ce qui n’est pas gagné au vu de la fébrilité régulièrement affichée...