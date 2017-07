OL : L'Ajax a fait payer à Lyon son mercato de fou

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen.

Sur le point de recruter Kenny Tete, l’Olympique Lyonnais a toutefois du effectuer un dernier effort pour convaincre l’Ajax Amsterdam.

Certes, le joueur a récemment été autorisé à zapper le stage de reprise du club néerlandais pour rejoindre la capitale des Gaules, mais le club rhodanien n’a pas pu avoir son ancien adversaire en Europa League à un prix aussi avantageux qu’espéré. En effet, les premières discussions faisaient état d’un accord proche à hauteur de 3,5 ME. Mais les fuites dans la presse de ce montant ont fait hurler les supporters de l’Ajax, et ont provoqué un délai d’attente, permettant à la concurrence de se réveiller.

Selon le Telegraaf et son journaliste Mike Verweij, c’est cette petite temporisation qui a obligé l’Olympique Lyonnais a rehaussé son offre pour finalement atteindre 5 ME. Surtout que, loi du marché oblige, l’Ajax Amsterdam a bien vu qu’entre temps, Jean-Michel Aulas avait vendu Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette pour quasiment 100 ME. Impossible dans ce contexte de faire de petites économies sur le dos du club néerlandais, qui tenait aussi à sauver la face devant ses supporters, déjà déçus de voir partir leur prometteur défenseur international à seulement 21 ans, même si c’est une habitude dans la pépinière du club néerlandais.