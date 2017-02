OL : L'absence de Gonalons expliquée plus précisément

Dans : OL, Ligue 1.

Samedi soir, l'Olympique Lyonnais a dévoilé un groupe de 19 joueurs pour la réception du FC Metz ce dimanche au Parc OL. Et dans ce groupe, nulle trace de Maxime Gonalons annoncé comme absent pour des « raisons familiales », sans autre détail, ce qui semble logique. L'Olympique Lyonnais a tenu à donner cette précision afin que certains n'interprètent pas l'absence du capitaine de l'OL comme un signe de défiance du club et d'une mise à l'écart, Maxime Gonalons ayant subi de plein fouet les critiques après quelques matches plus compliqués pour lui.

Selon Le Progrès, si le milieu défensif de l'Olympique Lyonnais est absent, c'est que son fils Tom, né le 30 janvier dernier, est souffrant et que forcément cela le préoccupe. « Selon nos informations, il a aussi fait face à des soucis de santé de son nouveau-né, qui semblent heureusement surmontés. Maxime devrait donc vite redevenir un footballeur serein », précise le quotidien régional. On espère effectivement que Maxime Gonalons pourra vite retrouver le chemin des terrains avec l'esprit libéré, ce qui confirmera que son fiston va mieux.