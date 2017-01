OL : Kemen prêté au Gazélec Ajaccio

Dans : OL, Ligue 2, Mercato.

Olivier Kemen, le jeune milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, a été prêté pour six mois au Gazélec Ajaccio. Bruno Genesio avait expliqué la semaine passée qu'il voulait que certains jeunes joueurs de l'OL prennent du temps de jeu ailleurs et soient prêtés lors de ce mercato d'hiver. C'est donc le cas pour Olivier Kemen qui rejoint le club corse, actuel 13e de Ligue 2. Lyon avait déjà prêté cette semaine Aldo Kalulu à Rennes et Gaétan Perrin à Orléans.