OL : Kemen colle un bon tacle à Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Tout comme l'an passé, Olivier Kemen ne jouera pas avec son club, l'Olympique Lyonnais, puisqu'une nouvelle fois le jeune milieu de terrain sera prêté au GFC Ajaccio. Kemen sera donc aligné en Ligue 2, et cela ne le perturbe pas tant que cela. Mais le joueur de l'OL admet quand même qu'il a n'a pas du tout apprécié la manière dont les choses se sont passées avec Bruno Genesio. Et dans L'Equipe il avoue même s'être expliqué entre quatre yeux avec l'entraîneur lyonnais sur les événements vécus avant son prêt au Gazelec.

Car le milieu de terrain estime que Bruno Genesio n'a pas du tout été franc avec lui et il déteste cela. « J'ai repris avec le groupe, j'étais dans la préparation de l'OL, dans le vestiaire. Mais rapidement, je n'ai pas participé aux oppositions de l'après-midi. J'étais déçu, vraiment. Ce n'est pas comme si j'étais un mec qui arrivait en retard. Ce n'est pas comme si j'avais raté mon prêt. Surtout que le club m'avait expliqué que j'étais attendu, qu'il comptait sur moi pour la reprise (…) J’ai demandé une explication à Bruno Genesio, surtout que j'avais en tête que le club comptait sur moi. Je n'ai pas envie d'expliquer publiquement ce qu'on s'est dit. C'est entre lui et moi. Ca reste comme ça. On s'est parlé. Il sait ce que je pense, et je sais ce qu'il pense (…) J'ai le sentiment de ne même pas avoir été essayé. C'est comme si vous étiez un bon élève, que vous aviez fait une année satisfaisante avec un bon bulletin (sourires), et que vous n'étiez pas récompensé... C'est décevant. Je ne comprends pas (…) Je n'ai aucun doute sur le projet club de l'OL. C'est un projet ambitieux. De mon côté, je vais bosser et on verra ce qu'il se passe. Je vais garder une exigence de travail forte pour pouvoir me donner une chance de revenir », explique Olivier Kemen, motivé mais clairement dépité par ce qu’il a vécu durant cet été du côté de l’Olympique Lyonnais. Les oreilles de Bruno Genesio doivent siffler....