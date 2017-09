OL : Kalulu n'oublie pas Lyon, même en L2

Dans : OL, Ligue 1, Ligue 2.

Prêté lors de ce mercato par l’Olympique Lyonnais au FC Sochaux, après avoir également passé les six derniers mois de la saison passée à Rennes, là aussi sous forme de prêt sans option d’achat, Aldo Kalulu ne se ménage pas pour le club doubiste. Mais il n’empêche que son esprit est toujours tourné vers l’OL et dans un entretien accordé au site officiel de Sochaux, l’attaquant de 21 ans se réjouit du bon début de championnat des joueurs lyonnais.

« C’est mon club de cœur et ma ville ! Je suis obligé de le suivre et je le ferais même sans le vouloir car j’ai gardé une proximité avec lui. L’OL a fait un bon recrutement alors qu’il y a eu de gros départs. Il y a dans cette équipe un gros potentiel et le début de saison est plus que correct », constate Aldo Kalulu, à qui il reste encore deux ans de contrat avec l’Olympique Lyonnais. Reste à savoir si le club compte durablement sur lui à l'avenir.