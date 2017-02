OL : Jordan Ferri refusait de partir en douce de Lyon

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Le nom de Jordan Ferri a été évoqué lors du dernier mercato hivernal, le joueur de l'Olympique Lyonnais étant ciblé par quelques clubs étrangers, même s'il est lié jusqu'en 2020 avec l'OL. Avec un temps de jeu très nettement réduit, Jordan Ferri pouvait donc légitimement se demander si son avenir était toujours du côté de la capitale des Gaules. Mais, la deadline du mercato est passée et le milieu de terrain de 24 ans est finalement resté à l'Olympique Lyonnais.

Probablement titulaire au sein d'un 11 qui sera remanié pour la réception de l'AZ Alkmaar jeudi soir au stade du Parc OL, Jordan Ferri est revenu sur ce mois de janvier et a assumé sa décision de ne pas bouger. « Je ne regrette pas d’être resté lors du mercato hivernal. Je ne voulais pas me précipiter dans mes choix et j’avais à cœur de terminer la saison, car je ne voyais pas mon aventure avec l’OL se finir comme ça, a confié Jordan Ferri, qui sait que le prochain marché des transferts sera chaud du côté de Lyon, ce qui pourrait lui permettre de se relancer ou pas. Je ne sais pas quels seront les mouvements lors du mercato. L’avenir nous le dira… On sait que le foot est fait de cycle. Peut-être qu’à la fin de cette saison, une page va se tourner, on ne sait pas. »