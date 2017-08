OL : Jordan Ferri dit oui au TFC, l'OL hésite encore

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, TFC.

Avec seulement six minutes jouées depuis l'ouverture de la saison en Ligue 1, et c'était en fin de match contre Strasbourg alors que la messe était dite, Jordan Ferri a bien compris que cette saison risquait d'être longue pour lui à l'Olympique Lyonnais. Et comme régulièrement son départ de l'OL a été évoqué, même si pour l'instant cela ne s'est pas concrétisé, les rumeurs se multiplient.

Mais ce lundi, Yahoo France affirme que le Toulouse Football Club se fait de plus en plus pressant auprès de Jean-Michel Aulas afin d'obtenir le prêt de Jordan Ferri, Pascal Dupraz appréciant le profil du joueur lyonnais. A priori, l'OL hésite énormément concernant cette opération, même si le TFC ne réclame pas une option d'achat. Mais de son côté Jordan Ferri est lui prêt à rejoindre Toulouse si les deux clubs trouvent un accord, ce qui semble possible.