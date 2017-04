OL : Jallet prêt à prolonger à l'Olympique Lyonnais

Dans : OL, Ligue 1.

Agé de 33 ans, Christophe Jallet est bien conscient qu'il a désormais l'essentiel de sa carrière dans le rétroviseur. Et si son contrat signé en 2014 avec l'Olympique Lyonnais s'achève dans un an, le défenseur international de l'OL ne dira pas non à une prolongation avec le club de Jean-Michel Aulas pour peu qu'on lui propose. Dans un entretien accordé au Figaro, Christophe Jallet admet qu'il ne se voit pas ranger ses crampons dans un an, mais il ouvre la porte aux discussions, concédant même qu'il pourrait finir sa carrière de footballeur à Lyon.

« Comment je vois l’avenir ? Plutôt sereinement. Il me reste effectivement un an de contrat, donc mon avenir ne se joue pas maintenant. Après, j’arrive en fin de carrière. J’ai 33 ans et je sais qu’en France, on a un peu de mal avec les joueurs qui avancent en âge. Mais j’essaie, à l’entraînement et en match, de montrer qu’on n’est pas forcément fini parce qu’on a plus de 30 ans. Et j’espère rendre encore beaucoup de services, à Lyon ou ailleurs. En tout cas, je me sens très bien à Lyon. J’ai la chance d’évoluer dans un club de très haut niveau, de jouer les plus belles compétitions européennes et le haut de tableau en Ligue 1. A 33 ans, ce sont des objectifs très intéressants. Finir à Lyon ? Pourquoi pas ! Je ne suis pas encore arrêté sur cette question. Ça fait trois ans que je suis là. Si l’OL est satisfait et veut continuer avec moi, ce sera avec grand plaisir parce que je me sens très bien ici, tant dans ma vie d’homme que de joueur. Il n’y a vraiment que des points positifs », constate Christophe Jallet, visiblement prêt à prolonger son bail à l'Olympique Lyonnais.