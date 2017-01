OL : Jackpot pour Witsel en Chine, la Juventus pense à Tolisso

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Si la Juventus Turin s’est récemment rapprochée de l’entourage de Corentin Tolisso, ce n’est peut-être pas forcément pour discuter de l’été prochain.

En effet, la priorité de recrutement du club turinois est encore et toujours de faire venir un milieu de terrain. Depuis six mois, tout le monde, y compris le joueur lui-même, annonce la signature d’Axel Witsel, en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg. Mais il aura suffi d’une offre colossale de la part d’un club chinois pour faire voler en éclats cet accord de longue date. En effet, la presse belge annonce que le Diable Rouge va rejoindre en janvier un club chinois encore inconnu, mais qui pourrait être le Shanghai SIPG. Les arguments sont convaincants, puisque le milieu de terrain va s’y engager pour quatre ans, avec un salaire de 18 ME par saison, annonce la RTBF. De quoi gagner plus que des joueurs comme Rooney, Aguero, Hazard ou Ibrahimovic et même dépasser Neymar ou Pogba.

A 28 ans, Witsel a en tout cas surpris la Juventus, qui avait préparé sa venue de longue date, et qui va devoir se reporter sur un autre choix pour compléter son milieu de terrain. De quoi relancer la piste menant à Corentin Tolisso, qui a fait forte impression contre la Vieille Dame en Ligue des Champions, et plait beaucoup à Massimiliano Allegri. C'est ce qu'affirme Sport Mediaset, qui met le Lyonnais dans les nouvelles priorités de la Juventus, en compagnie de N'Zonzi (FC Séville) et Luiz Gustavo (Wolfsburg).