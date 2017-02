OL : Interdiction pour les supporters de siffler Lacazette

Dans : OL, Ligue 1.

Alexandre Lacazette s’est-il fait pardonner ? Possible, au vu de ses performances. Aux Pays-Bas jeudi, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais a inscrit un doublé contre l’AZ Alkmaar (1-4) en Europa League.

Après son but marqué à Guingamp (défaite 2-1) samedi dernier, on peut dire que l’international français a bien digéré les sifflets du Parc OL à l’occasion de la victoire contre Nancy (4-0). Pour rappel, Lacazette avait été critiqué par les supporters mécontents après ses envies d’ailleurs affichées dans la presse, qui plus est avant le derby perdu à Saint-Etienne (2-0). De retour à Décines dimanche (17h) pour affronter Dijon, le buteur de l’OL saura vite si les fans lyonnais ont tourné la page. De son côté, Mathieu Gorgelin, qui sera titulaire en l’absence d’Anthony Lopes suspendu, n’imagine pas de nouveaux sifflets contre son coéquipier.

« La poignée de supporters qui s'est déplacée hier soir à Alkmaar a été vraiment présente derrière nous, derrière chaque joueur. On espère que ça sera pareil dimanche lors de la réception de Dijon, a confié le gardien lyonnais. Franchement, qu’est-ce qu’on peut reprocher à Alex depuis les sifflets ? Il a marqué à Guingamp et a mis un doublé hier. Malgré cela, Alex est resté le même. » Autant dire que les Gones seront attentifs à l’attitude du public avec Lacazette.