OL : Houllier pousse le patron du centre de formation dehors !

Dans : OL, Ligue 1.

Considéré comme l'un des meilleurs centres de formation en Europe, si ce n'est le meilleur, le centre de formation de l'Olympique Lyonnais pourrait connaître un vrai coup de balai dans les mois qui viennent. En effet, selon L'Equipe, son directeur, Stéphane Roche, ancien joueur notamment de l'OL, devrait quitter le club, ainsi que d'autres membres de l'académie lyonnaise. Et cette décision que doit prendre Jean-Michel Aulas ferait suite à un audit réalisé par Gérard Houllier à la demande du patron de l'Olympique Lyonnais depuis quelques mois.

Si ce changement de patron à la tête du centre de formation se confirme, on imagine que l'Olympique Lyonnais a déjà un nom pour en prendre les commandes, mais pour l'instant rien ne filtre. Quoi qu'il en soit cette décision est à la fois forte et étonnante, car l'académie de l'OL a d'excellents résultats et les pépites ne manquent pas dans les années qui viennent. Mais, à priori, ce ne sera plus Stéphane Roche qui sera chargé de les faire briller.