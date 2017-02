OL : Houllier évoque le départ, ou pas, de Lacazette cet été

Dans : OL, Mercato.

Aucun départ majeur d’enregistré à Lyon, qui a plutôt bien géré son marché des transfert dans ce sens-là, parvenant même à se défaire de Clément Grenier. Mais aucun cadre formé au club n’a pris la tangente, et c’était une volonté affirmée de la part des dirigeants lyonnais. La musique pourrait bien être différente cet été, avec le forcing annoncé de la Juventus pour Corentin Tolisso, et les incertitudes récurrentes d’Alexandre Lacazette sur son avenir. Cela pourrait aussi dépendre de la deuxième partie de saison lyonnaise et d’une future qualification en Ligue des Champions. Mais pour l’heure, Gérard Houllier ne veut clairement pas trop se mouiller, comme il l’a confié au micro d’Eurosport, au sujet de l’avenir du meilleur buteur lyonnais.

« Il s’exprime bien à Lyon, l’équipe joue pour lui. C’est pour moi un très bon joueur, un très grand joueur. Peut-être qu’il partira, peut-être qu’il restera, je ne sais pas, mais j’espère qu’il fera le bon choix pour sa carrière », a livré le conseiller extérieur de l’OL, qui sait bien qu’avec les buts empilés et son talent, Lacazette ne manquera pas de sollicitations l’été prochain. Reste que cette saison permet de confirmer qu'à l'heure actuelle, Lacazette est indispensable à l'OL.