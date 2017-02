OL : Griezmann à MU, Lacazette à l’Atlético au mercato ?

Dans : OL, Mercato, Liga, Foot Europeen.

Le puzzle du mercato estival commence doucement à se mettre en place. A la base, se trouve la rumeur très persistante de l’arrivée d’Antoine Griezmann à Manchester United. Le club anglais lui plait beaucoup, même si le championnat et les conditions de vie dans le Royaume sont moins séduisantes à ses yeux, et chez les Red Devils, on apprécie aussi énormément l’attaquant français. De quoi poser les prémisses d’un nouveau transfert record pour MU, qui réunirait au passage le duo Pogba-Griezmann si cette opération venait à aller au bout.

Et avec la manne financière récoltée par ce transfert, l’Atlético Madrid compte bien mettre le paquet pour faire venir Alexandre Lacazette annonce le Daily Telegraph ce vendredi. Selon le journal anglais, Lyon compte récupérer 70 ME en vendant son buteur, une somme qui aurait surtout tendance à faire peur à la formation espagnole, pas habituée à monter aussi haut pour recruter. Mais l’intérêt de Diego Simeone pour Lacazette n’est pas feint, l’entraineur argentin appréciant le profil du joueur formé à l’OL. Et comme il se murmure que Simeone devrait continuer une saison de plus à Madrid, il pourrait se voir offrir la possibilité d’avoir l’attaquant de son choix, histoire d’arriver en grandes pompes dans le nouveau stade de 67.000 places de l’Atlético qui sort actuellement de terre.