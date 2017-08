OL : Grenier déprimé par son temps de jeu ? Il préfère en rire

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Clément Grenier n'est pas miné pas le fait de ne pas avoir de temps de jeu avec l'Olympique Lyonnais, qu'on se le dise ! Le milieu de terrain de l'OL a clairement fait savoir ce mardi qu'il n'était pas du tout atteint par sa situation, alors même que Le Progrès affirmait que le TFC s'était positionné pour le faire venir lors de ce mercato estival. Pour l'ancien international, son travail au quotidien va payer, c'est certain.

« Je tiens a signaler que je ne suis pas en déprime comme j'ai pu le lire ... qu'est qu'ils peuvent raconter des conneries c'est fou ça ... Entre hier et aujourd'hui... j'ai lu que des conneries! Il y a peut-être rien à dire en ce moment ?? Vous me faites rire. Et surtout sachez que j'ai faim et que je ne lâcherai jamais rien comme je l'ai toujours fait !! Je travaille et je suis prêt!! ???????? », a lancé Clément Grenier via Twitter. Un message qui n'a pas totalement emballé quelques supporters de l'Olympique Lyonnais, certains étant cash avec le milieu de terrain, semblant ouvertement lui préférer Houssem Aouar. Les quinze prochains jours en diront plus sur la réelle situation de Clément Grenier à l'Olympique Lyonnais.