OL : Grenier déprimé et lui aussi visé par le TFC ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Revenu de son prêt à l'AS Roma, le club italien n'ayant pas souhaité le conserver, Clément Grenier espérait se relancer cette saison avec son club de toujours, l'Olympique Lyonnais. Oui mais voilà, il est d'ores et déjà évident que le milieu de terrain n'est pas un premier choix pour Bruno Genesio, qui a fait de Nabil Fekir son capitaine, et il n'est même pas certain qu'il en soit un deuxième, Houssem Aouar ayant pris du poids au sein de l'effectif lyonnais. Quoi qu'il en soit, après deux journées de Ligue 1, Clément Grenier a zéro minute de temps de jeu, et forcément cela doit l'interpeller.

Le milieu de terrain de 26 ans vit mal cette situation explique ce mardi Le Progrès, qui estime que l'avenir de Clément Grenier s'inscrit probablement une nouvelle fois loin de l'OL. « Présent dans le groupe des dix-huit tant contre Strasbourg qu’à Rennes, il n’a pas joué une seule minute. Il est la doublure de Fekir, et son manque de temps de jeu ces dernières saisons le mine, d’autant que la tendance à vouloir lancer un jeune comme Houssem Aouar à son poste, est très en vogue chez certains supporters. Toulouse et Pascal Dupraz lui font des appels du pied, mais son salaire est un rude obstacle », explique le quotidien régional. Reste à savoir ce que décidera Jean-Michel Aulas concernant un joueur symbole de la formation made in Lyon.