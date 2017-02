OL : Grand turn-over en vue face à Alkmaar

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Avec la victoire 1-4 du match aller, Lyon a quasiment validé son billet pour les huitièmes de finale, puisqu’aucun club avec cette avance acquise à l’extérieur ne s’est fait éliminer dans l’histoire des confrontations européennes.

De quoi voir venir pour Bruno Genesio, qui va en profiter pour faire tourner largement son effectif. En défense, Yanga-Mbiwa pourrait être mis au repos, mais c’est surtout au milieu et devant que l’OL présentera un visage inhabituel. Tousart, Ferri et Darder pourraient être alignés ensemble, avec des cadres comme Tolisso et Gonalons sur le banc de touche. Devant, Cornet et Ghezzal devraient avoir du temps de jeu sur les ailes, avec Fékir en pointe afin de faire souffler Lacazette. A noter que ce turn over ne profitera pas à des joueurs comme Nkoulou, Rybus ou Mateta, qui auraient pu gratter du temps de jeu à cette occasion. Seule la présence du jeune Aouar, à son avantage lors du match aller, pourrait apporter un peu de nouveauté à la formation lyonnaise pour la réception de l’AZ Alkmaar.