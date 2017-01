OL : Grâce à Lyon, Valbuena est de nouveau candidat en équipe de France !

Dans : OL, Equipe de France.

Après son transfert de l'été 2015 à l'Olympique Lyonnais, Mathieu Valbuena semblait avoir fait le bon choix pour s'assurer sa place en équipe de France dans la perspective de l'Euro 2016. Mais l'histoire a vite tourné au cauchemar pour le milieu de terrain de l'OL qui semblait pourtant indéboulonnable chez les Bleus version Didier Deschamps. Entre ses performances sportives en chute libre et l'affaire de la sextape, Mathieu Valbuena a plongé et a finalement regardé l'Euro devant sa télévision. Et avec la mort dans l'âme quand on connait son amour du maillot tricolore.

Mais, alors que l'histoire semblait entendue et que l'avenir international de Valbuena paraissait totalement fermé, le joueur lyonnais s'est bien relancé cette saison, devenant l'un des leaders de l'Olympique Lyonnais. Et cela n'a évidemment pas échappé au sélectionneur national. Alors, quand l'idée de revoir Mathieu Valbuena chez les Bleus est évoquée, Didier Deschamps ne dit pas non. « Mathieu est toujours sélectionnable et fait partie d’un groupe d’une bonne cinquantaine de joueurs que l’on suit. Je sais qu’il est très attaché à l’équipe de France. Maintenant, le paysage n’est plus le même qu’en 2014. Pendant son absence, des joueurs ont répondu présents, d’autres arrivent. Il faut aussi se projeter. Il y a le court terme, mars de cette année et 2018. C’est dans un an et demi », a fait remarquer, dans L'Equipe, le coach de l’équipe de France, qui ne ferme pas la porte à un retour de Mathieu Valbuena, même s’il ne l’ouvre pas totalement non plus. Car s'il réintègre ce dernier, Didier Deschamps devra sortir un autre milieu offensif.