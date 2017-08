OL : Govou voit Lyon comme le flop de la saison en L1

Dans : OL, Ligue 1.

Après les départs de Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette et Maxime Gonalons, en plus de Rachid Ghezzal, on peut parler d’un changement de cycle à l’Olympique Lyonnais.

Dans les années à venir, le club rhodanien, qui misait essentiellement sur son centre de formation, devrait s’appuyer davantage sur des recrues. C’est d’ailleurs la direction prise cet été avec les arrivées de Fernando Marçal, Ferland Mendy, Bertrand Traoré, Mariano Diaz, Kenny Tete et Marcelo. De quoi inquiéter Sidney Govou, pas totalement certain de la qualité de ces renforts, et qui s’attend à voir l’OL en difficulté.

« Ça me coûte de le dire parce que je suis lyonnais, mais j’ai un peu peur pour l’OL, a confié l’ancien Gone à 20 Minutes. Quand tu perds tes trois meilleurs joueurs des dernières années, il y a de quoi s’inquiéter. Ils ont été remplacés, bien sûr, mais il n’y a aucune certitude sur des Traoré ou des Mariano. Ce sont sans doute des bons joueurs mais est-ce qu’ils sont capables d’être performants dans la durée ? Sans régularité, c’est compliqué de réaliser un bon championnat. » Lyon aura l’occasion de rassurer Govou contre Strasbourg samedi (20h) en championnat.