OL : Gonalons sauvé par sa « grande gueule » ?

Dans : OL, Ligue 1.

Maxime Gonalons l'a bien compris, ses performances sont sujettes à caution actuellement à l'Olympique Lyonnais et pas uniquement sur les réseaux sociaux. En effet, le capitaine emblématique de l'OL traverse une période délicate, au point qu'il se pourrait bien que le milieu défensif soit remplaçant jeudi soir lors de la réception de l'AS Rome. Car derrière lui, Lucas Tousart pousse de plus en plus fort et n'est pas loin d'être le premier choix de Bruno Genesio.

Cependant, s'il est indéniable que Maxime Gonalons a un gros coup de moins bien, probablement lié à des soucis personnels désormais réglés, Sidney Govou rappelle que ce dernier a un atout très rare actuellement à l'Olympique Lyonnais. « C’est un choix très difficile à faire. Pour bien connaître Max, il a peut-être été moins bien parce qu’il a eu des choses qui l’ont empêché de se concentrer uniquement sur le foot. C’est aussi une question d’objectivité entre le joueur, le coach et les dirigeants. Même Max, il faut qu’il soit honnête avec lui-même, explique, dans L’Equipe, Sidney Govou, qui estime que Maxime Gonalons a quand même une qualité qui manque un peu au sein de l’effectif de l’Olympique Lyonnais. Moi qui ai connu les Cris, Juninho, Caçapa, je trouve qu’il n’y a pas beaucoup de grandes gueules dans cet effectif. Max, lui, a ça. Après, est-ce que le fait de le sortir pour un ou deux matches peut lui rendre service… Ça dépend du caractère de chacun. Avec un mec comme Juninho, ça ne serait jamais passé. »