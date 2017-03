OL : Gonalons n'est pas en mode panique

Dans : OL, Ligue 1.

Après un début de match flamboyant au Parc des Princes, l'Olympique Lyonnais a vite connu un gros coup de pompe, permettant au PSG de se relancer dans la rencontre et de finalement s'imposer. Pour Maxime Gonalons, averti lors ce match et suspendu dans deux semaines contre Rennes, il est évident que physiquement l'OL n'a pas été en mesure de tenir le rythme trois jours après la débauche d'énergie à Rome. Mais le capitaine de l'Olympique Lyonnais ne s'affole pas.

« J’ai un sentiment un peu bizarre, surtout sur la première période. On a le bonheur et la chance de mener et on a mal géré certaines situations. On aurait pu enfoncer, mais on a perdu des ballons importants et Paris en a profité. Le PSG n’a pas eu énormément d’occasions dans le match, mais il a gagné. On l’a senti dans le dur, mais on n’a pas su en profiter. Et ça, c’est regrettable. On manquait peut-être d’un peu de gaz. C’est compliqué car on était venu avec beaucoup d’ambitions et on aurait pu faire nettement mieux. Mais l’état d’esprit est là. On va continuer à s’accrocher et on a de belles perspectives en Ligue Europa », a confié, dans Le Progrès, le milieu défensif de l’Olympique Lyonnais avant une trêve internationale qui va faire le plus grand bien.