OL : Gonalons dévoile les détails du penalty qualificateur

En bon capitaine de l'Olympique Lyonnais, Maxime Gonalons ne s'est pas défilé jeudi soir dans la Vodafone Arena lorsqu'il a fallu jouer la qualification pour les demi-finales de l'Europa League aux tirs au but. Et le milieu de terrain n'a pas tremblé non plus en trompant de superbe manière le gardien du Besiktas, marquant le 7e et décisif tir au but qui envoyait l'OL dans le dernier carré. Dans Le Progrès, Maxime Gonalons raconte cette séquence qui restera dans la mémoire des supporters et des joueurs de l'Olympique Lyonnais.

« J’ai mis tout ce que je pouvais dans ma frappe, parce que l’on venait de livrer une grosse bataille pendant 120 minutes. Mais je me suis relâché et quel bonheur cela a été de marquer ! Tout va vite, après, on ne sait pas trop comment exprimer sa joie. J’ai vu tout le groupe arriver en courant, et sauter aussi sur Antho (Lopes), qui nous avait arrêtés deux penalties. Dans ce match tout le monde a fait le boulot et si l’on garde cet état d’esprit, on peut réussir de belles choses en cette fin de saison. C’est peut-être un symbole que ce soit moi, qui ai réussi ce dernier tir au but, mais c’est surtout une très bonne soirée pour nous tous, dont on se souviendra toujours », explique Maxime Gonalons, qui comme le rappelle le quotidien régional sera le seul joueur de cet OL version 2017 à avoir joué la demi-finale de Ligue des champions en 2010. En espérant pour Maxime Gonalons une fin plus heureuse.