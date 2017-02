OL : Gonalons croit lui aussi à une victoire finale en Europa League

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Gagner l'Europa League. Depuis ce week-end, et les propos de Jean-Michel Aulas sur ce challenge que le patron de l'OL estime réalisable, les joueurs lyonnais savent à quoi s'en tenir. Mais avant de rêver d'un titre européen en fin de saison, il faudra déjà éliminer les Néerlandais du AZ Alkmaar. Quoi qu'il en soit, Maxime Gonalons est allé dans le même sens que le président de l'Olympique Lyonnais, estimant que ses coéquipiers et lui devaient tout donner pour espérer décrocher la timbale.

Car pour le milieu défensif de l'OL, quand on joue à Lyon on doit toujours viser la victoire finale. « Si nous visons la C3 ? Oui, les objectifs sont très élevés à l'OL. Que ce soit en Championnat ou dans les Coupes, on traverse une période difficile alors forcément, la Ligue Europa, c'est un vrai objectif. C'est une compétition que l'on connaît bien au club pour l'avoir disputé en 2014. On sait qu'il y a des étapes à franchir, qu'il y a de grosses équipes. Il faudra se mettre minable à chaque rencontre pour espérer aller le plus loin possible », a prévenu Maxime Gonalons avant ce match aller des 16es de finale de l'Europa League.