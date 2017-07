OL : Gonalons avoue qu'il a un énorme regret en quittant Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Quelques jours après avoir signé à l'AS Rome, Maxime Gonalons a officiellement été présenté par le club romain ce samedi lors d'une conférence de presse. Avouant avoir le désir de gagner des titres avec sa nouvelle équipe, l'ancien capitaine de l'OL admet quand même qu'il avait un gros regret en quittant Lyon. Car Maxime Gonalons reconnaît qu'il aurait aimé faire toute sa carrière dans la capitale des Gaules, ce qui ne sera donc pas le cas.

« Je sais que j’ai des grands joueurs à mes côtés à la Roma. C’est un très grand club et qui dit grand club, dit forcément de très grands joueurs. De Rossi est un joueur admirable que je suis depuis très longtemps, c’est un exemple pour moi, car ce qu’il fait à Rome j’aurais aimé le faire à Lyon. Malheureusement cela ne s’est pas passé comme je le souhaitais, donc forcément c’est un joueur sur lequel je vais m’appuyer pour apprendre (…) Je voulais faire une carrière à la Totti, à la De Rossi à Lyon, mais j’ai quitté une famille et quoi de mieux que d’arriver à la Roma pour m’épanouir et continuer à grandir », a reconnu Maxime Gonalons, qui a tourné la page Olympique Lyonnais, même s'il est évident que cela n'a probablement pas été de gaité de coeur.