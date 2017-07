OL : Gonalons accepte l'offre d'Aulas

Dans : OL, Serie A.

En annonçant en fin de semaine passée le départ de Maxime Gonalons à l'AS Rome, Jean-Michel Aulas avait indiqué qu'il souhaitait pouvoir faire venir l'ancien capitaine de l'Olympique Lyonnais lors d'un match du début de saison au stade du Parc OL afin qu'il puisse saluer les supporters. Ce lundi, après avoir signé son contrat avec la Roma, Maxime Gonalons a répondu favorablement à cette demande, affirmant qu'il souhaitait lui aussi venir discuter avec les fans lyonnais et admettant sans peine qu'il ne se doutait pas vraiment lors de la 38e journée qu'il s'agissait de son ultime match sous les couleurs lyonnaises dans le stade de l'OL.

« Lors du match contre Nice, je ne m’imagine pas que c’est le dernier. Je ne me dis pas que les choses sont finies. J’aimerais bien revenir lors d’une rencontre pour dire au revoir aux supporters car ils ont été super importants pour moi, même si ça a été difficile de temps en temps. On a cette force à Lyon de pouvoir communiquer avec eux. J’aimerais les voir une dernière fois et leur dire quelques mots, ça me ferait vraiment plaisir », a confié, sur OL-TV, le milieu de terrain international de l’AS Rome.