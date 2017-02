OL : Gonalons a honte et donne raison aux supporters

Dans : OL, Ligue 1.

La défaite de dimanche soir à Saint-Etienne, dans un scénario catastrophique pour l'Olympique Lyonnais, a mis en rage les supporters du club rhodanien, écoeurés de voir leurs joueurs passer totalement à côté du derby. Pour Maxime Gonalons, le plus emblématique des footballeurs lyonnais et capitaine de l'OL, inutile de jouer avec les mots, ses coéquipiers et lui n'ont aucune circonstance atténuante. Et pour le milieu de terrain rhodanien il y a urgence à rectifier le tir.

Après le match, Maxime Gonalons n'a pas mâché ses mots. « Je ne sais pas si on va parler de honte mais on n'en est pas très loin. On s'est fait bouffer dans les duels et dans l'agressivité. On n'a pas montré grand-chose, ils méritent leur victoire (…) On a tous des torts. Il y a quelques saisons, on avait déjà traversé une période difficile. Il va falloir faire face et se poser les bonnes questions pour savoir où on veut aller. Il y a urgence, prévient Maxime Gonalons, qui estime que les supporters lyonnais ont raison de ne pas être contents. C'est normal. Ils ont le droit d'exprimer ce qu'ils ressentent même si c'est nous, les acteurs, les premiers touchés. Encore une fois, il faut assumer et être un peu plus matures. Ce qui me gêne, c'est de finir à neuf, de péter les plombs comme ça alors que le match était quasiment terminé. Forcément, c'est dommageable (…) Pour ma part, c'est la première fois que je connais autant de défaites mais il faut s'accrocher. On n'est pas largué au classement même si on est conscient qu'aujourd'hui, le podium est de plus en plus difficile à aller chercher. » La réception de Nancy, mercredi au Parc OL, s'annonce tendue...