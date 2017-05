OL : Ghezzal très proche de...prolonger à Lyon !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Après un très long feuilleton qui dure depuis presque un an, le cas de Rachid Ghezzal pourrait se terminer avec un coup de tonnerre. En effet, alors que l'international algérien de l'Olympique Lyonnais arrive dans les dernières semaines de son contrat avec le club rhodanien, et qu'aucun accord pour une prolongation ne semblait dans les tuyaux, la tendance semble s'être subitement inversée. Dans Le Progrès, Jean-Michel Aulas, qui oscillait entre résignation et colère dans ce dossier, annonce que finalement Rachid Ghezzal devrait prolonger son contrat avec l'OL.

Interrogé sur le cas de celui qui a marqué le but de l'espoir pour Lyon, jeudi soir contre l'Ajax à la 81e, le président de l'Olympique Lyonnais a fait part des dernières informations. « Il semble que Rachid n’a plus très envie de partir et on va voir comment on pourrait le garder… », a tout simplement prévenu Jean-Michel Aulas. Reste que durant cette année, Rachid Ghezzal s'est mis à dos une bonne partie des supporters de l'OL, lesquels n'ont pas apprécié qu'il se serve du club pour mener à bien les négociations sur son avenir.