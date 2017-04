OL : Ghezzal se paye une sale note et ne sera pas pleuré

Il n’y a plus de suspense dans le dossier Rachid Ghezzal, l’ailier lyonnais quittera bien son club formateur cet été.

Longtemps espérée, sa prolongation de contrat n’aura pas lieu et le natif de Décines rejoindra donc le club de son choix sans que l’OL ne touche un centime, en dehors de l’indemnité de formation sur ses éventuels futurs transferts. Décisif dans la belle remontée de l’OL au classement la saison passée, l’international algérien continue d’avoir régulièrement la confiance de Bruno Genesio, mais est loin de se montrer aussi décisif. Titulaire face à Metz, il a traversé le match tel un fantôme et a récupéré la note de « 4/10 » que ce soit dans L’Equipe ou le Progrès.

Le quotidien régional s’est même fendu d’un commentaire qui en dit long sur sa forme actuelle. « Il manque énormément de rythme et cela s’est vu. Ce n’est plus le Ghezzal de la saison dernière, c’est une évidence », a fait savoir le journal de Lyon et de sa région, pour qui le départ de Rachid Ghezzal se fera sans regrets à la vue de ses performances de ces derniers mois. Reste à savoir si le Fennec se ménage un peu trop en vue de son changement de club, ou si la réussite le fuit, ce qui pourrait lui nuire pour sa future destination.