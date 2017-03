OL : Ghezzal sait ce qu'il manque à Lyon pour le podium

Dans : OL, Ligue 1.

Suite à la défaite de l'Olympique Lyonnais contre le Paris Saint-Germain dimanche soir (2-1), Rachid Ghezzal a tenté d'analyser les faiblesses de son équipe.

Au Parc des Princes, le club rhodanien disposait d'une occasion en or pour recoller au podium de L1 après le match nul de Nice à Nantes samedi. Mais malgré l'ouverture du score de Lacazette, les Gones ont sombré sur des buts de Rabiot et de Draxler. Incapable de réagir physiquement en deuxième période, Lyon est donc revenu bredouille de la capitale alors que tous les feux étaient au vert pour faire un résultat contre un PSG en voie de guérison après sa déroute contre le Barça en Ligue des Champions. Désormais à 14 points du Top 3, avec un match à retard, l'OL n'a de toute façon pas le niveau pour jouer plus haut que la quatrième place, selon Rachid Ghezzal.

« Le contexte était réuni pour que ça se passe bien pour nous. On arrive à marquer très tôt, on ne les sent pas très bien dans leur match, on a le match en main. On a fait quelques petites erreurs, et face aux grosses équipes, on le paye cash. Donc c'est dommage, il y avait la place de faire plus. On voulait s'évaluer par rapport aux trois équipes de devant. On sentait que c'était le moment de les prendre, mais sur quelques petites erreurs, on se rend le match difficile. Il nous manque un peu de maturité dans notre jeu, quand on mène au score, on fait quelques petites erreurs, et on doit savoir gommer ça. On l'a vu aussi en Europa League. C'est à nous de faire mieux », a lancé, au micro de Canal +, l'attaquant lyonnais, qui estime donc que cet OL-là manque encore d'expérience dans les moments clés.