OL : Ghezzal et Lyon, le problème n'est plus financier

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Depuis des mois, on avance un problème financier pour justifier l'absence d'accord concernant la prolongation de contrat de Rachid Ghezzal avec l'Olympique Lyonnais. L'offre transmise par Jean-Michel Aulas au clan Ghezzal serait insuffisante par rapport à celles envoyées par des clubs éventuellement intéressés par l'international algérien. Alors que les semaines passent sans que rien ne bouge en surface, l'OL aurait pourtant fait de gros efforts pour essayer de convaincre Rachid Ghezzal de parapher enfin une prolongation de son contrat, lequel s'achève fin juin.

Et, tandis que Rachid Ghezzal se préparer à aller jouer la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Algérie, il semble désormais que le choix de ce dernier soit purement et simplement sportif. A savoir souhaite-t-il continuer l'aventure avec l'Olympique Lyonnais ou bien tenter un autre challenge ailleurs. Car selon L'Equipe, il n'y aurait presque plus aucune différence financière entre la proposition de Jean-Michel Aulas et celle attendu par le clan Ghezzal pour prolonger. « L’OL s’est considérablement rapproché des demandes financières du joueur, approché au cours des derniers mois par de grands clubs en Espagne (Atlético de Madrid) et en Angleterre. Le choix devrait donc être sportif avant tout », écrit notre confrère. Si ces offres prestigieuses se confirmaient, alors l'Olympique Lyonnais risque bien d'attendre longtemps une prolongation qui ne viendra jamais.