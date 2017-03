OL : Genesio veut une vraie défense pour le retour à Rome

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Dans un match européen splendide, Lyon a disposé de l’AS Roma sur le score de 4-2. Et pourtant, malgré un but rapide, les choses étaient très mal engagées avec ce retard à 1-2 à la pause. Le 3-0 passé en seconde période a permis de renverser la vapeur, mais Bruno Genesio ne peut pas s’empêcher de craindre le pire au retour si jamais sa défense ne parvient pas à prendre le dessus sur l’attaque de la Roma.

« J'ai pris beaucoup de plaisir à voir mon équipe notamment en seconde période. Nous avons donné beaucoup de plaisir aux spectateurs, mais nous en avons pris aussi. Nous avons retrouvé une ambiance que nous connaissions en Ligue des champions. Cela nous a aidés. Nous avons eu un problème dans le placement en première période, nous défendions trop bas. Le but que nous avons concédé nous a fragilisés. Nous avons corrigé cela à la mi-temps en montant le bloc de dix à quinze mètres. Nous avons pu nous projeter vers l'avant plus facilement après avoir récupéré le ballon plus haut. Je ne sais pas comment estimer nos chances de qualification. Le résultat nous permet d'espérer, mais un match difficile nous attend à Rome. Je pense que c'est très partagé 50-50. Il faudra être très solide pour ne pas encaisser de but, mais si nous jouons notre jeu, nous sommes capables de leur poser des problèmes. Rien n'est fait, mais il faut une solidité défensive dès la perte du ballon si l'on veut envisager un bon parcours », a prévenu l’entraineur lyonnais, qui sait qu’un simple 2-0, ou 3-1, mettrait son équipe hors-course. Et surtout, il sait que Lyon n’est pas très à l’aise pour tenir un score cette saison.