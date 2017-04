OL : Genesio veut larguer l'OM, Bordeaux et l'ASSE en 180 minutes

Dans : OL, Ligue 1, OM, Bordeaux, ASSE.

Avant le match en retard de mercredi à Metz, l'Olympique Lyonnais compte quatre points d'avance au classement sur l'Olympique de Marseille et cinq sur Bordeaux. Autrement dit, un succès à Saint-Symphorien permettrait à l'OL de faire un vrai écart dans la course à la quatrième place, le podium n'étant plus d'actualité pour la formation rhodanienne depuis le nul à Rennes. Interrogé sur cette bataille derrière le trio de tête, Bruno Genesio estime que Lyon peut mettre tout le monde d'accord en deux matches.

En effet, après cette rencontre face au FC Metz, l'Olympique Lyonnais recevra le week-end prochain Lorient, tandis que l'OM ira à Toulouse, que Bordeaux défiera Metz, tandis que Saint-Etienne recevra Nantes. Pour le coach de l'OL, les choses peuvent donc aller vite dans le bon sens. « Il y a trois points en jeu, on doit creuser un écart avec nos poursuivants. Il faut maintenir Marseille, Bordeaux et Saint-Etienne à distance. Il faut être lucide, c'est très compliqué de pouvoir encore accrocher le podium. Et puis, il faudra être performant en championnat afin de pouvoir faire quelque chose en Ligue Europa. C’est trop tard pour se racheter de notre saison. On a manqué notre objectif d'être sur le podium. Maintenant, on doit faire le maximum pour vivre une bonne fin de saison. Si on gagne contre Metz et Lorient, nos concurrents pour la 4e place auront du mal à nous rattraper ensuite sachant que certains vont s'affronter directement », a fait remarquer Bruno Genesio, lequel aimerait plier cette histoire de quatrième place avant de jouer le Besiktas en Europa League.